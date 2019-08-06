На трамвайных путях в Твери столкнулись три иномарки

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-06T10:30:00+03:00

На перекрестке в Твери столкнулись три автомобиля Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 5 августа, на ул. А. Туполева в Твери.

21-летний водитель, управляя автомобилем "Mazda CX-5", поворачивал на зеленый сигнал светофора, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Хендай Крета". 31-летний водитель "Хендай" остановился на трамвайных путях перед перекрестком, чтобы повернуть налево. От удара "Хендай" столкнулся с попутной "Toyota Rav 4".

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель автомобиля "Хендай Крета" бригадой скорой помощи осмотрен на месте, после оказания помощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU