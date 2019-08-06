В Твери отметят День физкультурника
Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника состоится на спортплощадке набережной Афанасия Никитина. Здесь пройдет III открытый городской фестиваль "В спорте".
Для собравшихся проведут общегородскую зарядку, подготовку к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", соревнования по настольному теннису, воркауту, самбо, пляжному волейболу, перетягиванию каната, открытые тренировки и показательные выступления.
Принять участие в состязаниях может любой желающий независимо от возраста.
По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, спорт должен стать образом жизни для большинства жителей региона.
Именно для этого в Верхневолжье принята Стратегия развития физкультуры и спорта до 2024 года. В рамках стратегии запланировано строительство современных спортивных комплексов в Твери, развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в районах, укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ.
ИСТОЧНИК KP.RU