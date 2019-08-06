2019-08-06T10:12:13+03:00
Спорт

В Твери отметят День физкультурника

Праздник состоится 10 августа
Ольга ТРОФИМОВА
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День физкультурника отметят спортивными соревнованиямиДень физкультурника отметят спортивными соревнованиямиФото: Евгения ГУСЕВА
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Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника состоится на спортплощадке набережной Афанасия Никитина. Здесь пройдет III открытый городской фестиваль "В спорте".

Для собравшихся проведут общегородскую зарядку, подготовку к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", соревнования по настольному теннису, воркауту, самбо, пляжному волейболу, перетягиванию каната, открытые тренировки и показательные выступления.

Принять участие в состязаниях может любой желающий независимо от возраста.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, спорт должен стать образом жизни для большинства жителей региона.

Именно для этого в Верхневолжье принята Стратегия развития физкультуры и спорта до 2024 года. В рамках стратегии запланировано строительство современных спортивных комплексов в Твери, развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в районах, укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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