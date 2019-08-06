Прокуратура Тверской области взялась за проверку летних лагерей

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-06T09:00:05+03:00

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Прокуратурой Тверской области организованы проверки в отношении оздоровительных лагерей, работающих на территории области.

Проверять учреждения, где отдыхают дети, начали после случая в лагере "Салют" под Кимрами, где дети подхватили норовирус. По материалам прокурорской проверки по данному случаю возбуждено и расследуется уголовное дело по п. "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Главе города Кимры в связи с ненадлежащим контролем за работой лагеря вынесено представление, которое находится а рассмотрении.

Также, Кашинским межрайонным прокурором установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в палаточном лагере при Краснопутиловской ООШ. В холодильнике на пищеблоке хранились продукты без маркировки.

В Старицкой средней общеобразовательной школе имени И.Ф. Иванцова, Васильевской основной общеобразовательной школе не организован контрольно-пропускной режим. Входные двери школ на момент проверки были открыты, имелся свободный доступ посторонних лиц на территории учреждений.

В Васильевской основной общеобразовательной школе в помещениях пищеблока и на столах для приема пищи обнаружены муравьи, не проводится уборка территории.

- По требованию прокурора 10 работников образовательных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Надзорная деятельность в сфере летнего отдыха и оздоровления детей будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU