Прокуратура Тверской области взялась за проверку летних лагерей
Прокуратурой Тверской области организованы проверки в отношении оздоровительных лагерей, работающих на территории области.
Проверять учреждения, где отдыхают дети, начали после случая в лагере "Салют" под Кимрами, где дети подхватили норовирус. По материалам прокурорской проверки по данному случаю возбуждено и расследуется уголовное дело по п. "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Главе города Кимры в связи с ненадлежащим контролем за работой лагеря вынесено представление, которое находится а рассмотрении.
Также, Кашинским межрайонным прокурором установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в палаточном лагере при Краснопутиловской ООШ. В холодильнике на пищеблоке хранились продукты без маркировки.
В Старицкой средней общеобразовательной школе имени И.Ф. Иванцова, Васильевской основной общеобразовательной школе не организован контрольно-пропускной режим. Входные двери школ на момент проверки были открыты, имелся свободный доступ посторонних лиц на территории учреждений.
В Васильевской основной общеобразовательной школе в помещениях пищеблока и на столах для приема пищи обнаружены муравьи, не проводится уборка территории.
- По требованию прокурора 10 работников образовательных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Надзорная деятельность в сфере летнего отдыха и оздоровления детей будет продолжена.
ИСТОЧНИК KP.RU