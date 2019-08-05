2019-08-05T23:13:40+03:00
Общество

В Твери приступили к ремонту дворов

В списке на реконструкцию - 20 объектов
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери начался ремонт дворов Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Твери начался ремонт дворов Фото: пресс-служба администрации Твери
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В трех районах Твери - Пролетарском, Московском и Заволжском - подрядчики приступили к ремонту дворовых территорий. В ближайшее время ожидается начало ремонта и в центре областной столицы.

Самый масштабный объект находится в микрорайоне "Южный": площадь дворовой территории домов №70 и 68 корпус 2 по улице Можайского составляют около четырех тысяч квадратных метров. Здесь планируется расширить проезд для автомобилей и тротуары. Далее на очереди ремонт двора по адресу: улица Можайского, 71 и 73.

Всего планируется отремонтировать 20 объектов. Средства на эти цели, в объеме более 90 млн рублей, выделены из регионального бюджета при софинансировании муниципалитета.

Ремонт коснется трех районов Твери.

В Заволжье ремонтировать будут: ул. Горького, 89, ул. Горького, 142, ул. П. Савельевой, 23 корп. 1,2,3, ул. Фрунзе, 16, ул. Хрустальная, 42, наб. А. Никитина, 74, ул. П. Савельевой, 2, ул. П. Савельевой, 2 корп.2.

В Московском районе: Смоленский пер., 8, ул. Московская, 24 корп.3, ул. Можайского, 70 и 68. корп.2, ул. Можайского, 71 и 73.

На Пролетарке: 2-й Академический проезд, 18, 20, 22/8, ул. 6-я Пролетарская, 16, 17, 18, 19, 20, 26; ул. Коробкова, 13, ул. Ржевская, 7, 7а, 9, 9 корп. 2, 11; ул. Буденного, 14, ул. Маршала Буденного, 9.

Немногим позднее список дополнит Центральный район. А именно: наб. С. Разина, 13, ул. А. Завидова, 34, 36, ул. Попова, 33, 35 корп. 1, ул. Рыбацкая, 34, ул. А. Дементьева ,48, 50, ул. Фадеева, 12, 14.

Ход работ находится на контроле администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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