"Закладчики" из Москвы пытались сбыть наркотики в Тверской области

СЕГОДНЯ 22:48 2019-08-05T22:57:20+03:00

Москвичи задержаны за сбыт наркотиков в Тверской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы

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Две молодых людей - жители города Подольска Московской области - обвиняются в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Следователями следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Тверской области установлено, что мужчины, действуя организованной группой, приобретали наркотическое средство в крупном размере в Московской области и планировали сбыть его на территории Тверской области, через "тайники-закладки". Общая масса обнаруженного вещества - 200 граммов, что является крупным размером.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении четырех покушений на сбыт наркотических средств, один эпизод сбыта наркотических средств, в составе организованной группы.

Наказание за данные преступления предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU