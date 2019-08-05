2019-08-05T22:57:20+03:00
Происшествия

"Закладчики" из Москвы пытались сбыть наркотики в Тверской области

Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы
Ольга ТРОФИМОВА
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Москвичи задержаны за сбыт наркотиков в Тверской областиМосквичи задержаны за сбыт наркотиков в Тверской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Две молодых людей - жители города Подольска Московской области - обвиняются в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Следователями следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Тверской области установлено, что мужчины, действуя организованной группой, приобретали наркотическое средство в крупном размере в Московской области и планировали сбыть его на территории Тверской области, через "тайники-закладки". Общая масса обнаруженного вещества - 200 граммов, что является крупным размером.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении четырех покушений на сбыт наркотических средств, один эпизод сбыта наркотических средств, в составе организованной группы.

Наказание за данные преступления предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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