2019-08-05T23:17:00+03:00
Звезды

6 августа в храмах Тверской области вспомнят святых благоверных князей Бориса и Глеба

Которые издавна почитались, как небесными покровителями земли русской
Ирина ТАРАСОВА
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В этот день престольный праздник будут отмечать в Борисоглебском мужском монастыре.В этот день престольный праздник будут отмечать в Борисоглебском мужском монастыре.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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6 августа православные вспоминают святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

- Жизнь первых святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианскому доброделанию – любви. «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец» (1Ин.4:20). Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести – они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф.10:28). Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждится духовная жизнь человека и вообще всякая жизнь в обществе, - рассказывают в Тверской епархии.

В этот день престольный праздник будут отмечать в Борисоглебском мужском монастыре Торжка. Напомним, именно здесь 21 июля служил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также престольные праздники пройдут: в церкви благоверных князей Бориса и Глеба Твери (Краснофлотская набережная, д. 5), а также в Борисо-Глебском храме Покровского подворья Николо-Малицкого монастыря в Отмичах.

Святые князья Борис и Глеб издавна почитаются небесными покровителями земли русской. В истории имеется множество фактов чудесного явления в момент решающих сражений. Видимо, этот факт наложился и на народные приметы, связанные с земледелием. Так, наши предки верили что к этой дате на полях поспевает хлеб. А еще замечали, что на Бориса и Глеба — гроза жжет копны, поэтому без лишней надобности в поле старались не выезжать, и за полевые работы не брались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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