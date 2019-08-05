Круглый стол, посвящённый проблеме аутизма, прошёл в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:10 2019-08-05T18:10:08+03:00

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В Ржеве состоялся круглый стол по теме: «Аутизм: проблемы, опыт работы». Встреча была организована в рамках участия города во Всероссийском конкурсе «Города для детей - 2019», сообщает Министерство соцзащиты Тверской области.

Круглый стол ставил своей целью содействие распространению информации об аутизме, привлечение внимания к этой проблеме, а также повышение компетенции специалистов, работающих с детьми.

Педагоги Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья города Ржева поделились с собравшимися своими наработками. Всем участникам также раздали информационные материалы о том, что необходимо педагогам знать об аутизме, алгоритмах действий по оказанию помощи семьям, воспитывающих детей с особенностями развития и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU