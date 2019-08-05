Светофор на пересечении Орджоникидзе и Лазури в Твери стал работать по-новому

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-05T17:04:24+03:00

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Светофорный объект на пересечении улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури в Московском районе Твери изменил режим работы.

Теперь для поворота налево загораются дополнительные секции. Сейчас для движения по Орджоникидзе в направлении площади Гагарина и в обратном отведено – 40 секунд (с 00.00 до 07.00), 50 секунд (с 07.00 до 00.00). Для движения по набережной в прямом направлении выделено – 25 секунд (с 00.00 до 07.00), 35 секунд (07.00 -00.00).

При повороте с набережной на ул. Орджоникидзе в дневное время "зеленая стрелка" дает 10 дополнительных секунд для совершения маневра.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что светофор перенастроили во избежание пересечения транспортных потоков, движущихся с разных направлений, и аварийных ситуаций на перекрестке.

ИСТОЧНИК KP.RU