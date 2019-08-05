На сто тысяч населения в Тверской области туберкулёзом болеют 104,5 человека

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-05T16:17:23+03:00

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Число пациентов с туберкулёзом, состоящих на диспансерном учёте, к концу 2018 года в Тверской области составило 104,5 человека на сто тысяч населения. Несмотря на то, что цифра по сравнению с 2017 годом снизилась, это самый высокий показатель среди регионов ЦФО. Его значение превысило и среднее по России (101,6 человека на сто тысяч).

По количеству людей с выявленными злокачественными новообразованиями Тверская область на четвёртом месте по ЦФО и на восьмом - по России.

На конец прошлого года в Верхневолжье на сто тысяч населения было зарегистрировано 878 человек с психическими заболеваниями (средняя цифра по стране - 741,8, средняя по ЦФО - 779,5). Таким образом по этому показателю мы очутились на пятом месте в Центральном федеральном округе.

Кроме того, Среди регионов ЦФО мы занимаем шестое место по плотности заболеваемости сифилисом. Показатель Тверского региона равен среднему по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU