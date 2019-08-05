Виниловый вечер "Поставь пластинку" пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-05T15:52:13+03:00

На встрече ждут всех любителей виниловых пластинок, коллекционеров, ди-джеев, меломанов, активных и творческих людей

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6 августа в Твери вновь пройдет вечеринка "Поставь пластинку". Напомним, виниловые вечера проходят в клубе "Биг Бен" летними вторниками и средами.

Сегодня, во время цифровых технологий все больше людей начинают увлекаться звучанием и культурой виниловых пластинок. Говорят, что у пластинки есть душа и история, звучит она особенно живо, слушать виниловую пластинку – это как побывать на живом выступлении артиста. Молодежь стала интересоваться этой культурой, доставать пыльные бабушкины проигрыватели и осваивать ди-джейские установки, для кого-то это мода, а для кого-то стиль жизни.

- Ждем всех любителей виниловых пластинок, коллекционеров, ди-джеев, меломанов, активных и творческих людей, в общем, всех желающих подержать в руках винил, поставить и послушать его на проигрывателе! - приглашают организаторы.

На вечере можно выбрать пластинки из коллекции клуба, а можно принести и свои.

Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, 2.

Начало в 18.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU