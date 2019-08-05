2019-08-05T15:07:49+03:00
Общество

Клещи продолжают атаковать жителей Тверской области

От укусов страдают и взрослые, и дети
Ольга ТРОФИМОВА
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Клещи покусали более 350 человекКлещи покусали более 350 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Управлении Роспотребнадзора подвели итоги еженедельного мониторинга ситуации по клещевым инфекциям.

По итогам ведомства, за прошедшую неделю в медицинские организации области обратилось более 350 человек, из них 31% - дети.

Исследование насекомых, снятых с людей и из окружающей среды продолжается. Энцефалитных клещей в образцах не обнаружено, а возбудитель клещевого боррелиоза поразил 20% насекомых. Людей напасть миновала.

Роспотребнадзор напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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