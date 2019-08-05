Клещи продолжают атаковать жителей Тверской области
От укусов страдают и взрослые, и дети
Клещи покусали более 350 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:
В Управлении Роспотребнадзора подвели итоги еженедельного мониторинга ситуации по клещевым инфекциям.
По итогам ведомства, за прошедшую неделю в медицинские организации области обратилось более 350 человек, из них 31% - дети.
Исследование насекомых, снятых с людей и из окружающей среды продолжается. Энцефалитных клещей в образцах не обнаружено, а возбудитель клещевого боррелиоза поразил 20% насекомых. Людей напасть миновала.
Роспотребнадзор напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU