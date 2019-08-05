В Тверской области молодой человек уехал на авто, в котором хозяин оставил ключи и документы

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-05T14:46:37+03:00

Молодой человек взял покататься авто и бросил его на окраине города Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В полицию обратился 35-летний житель города Кашин. Мужчина сообщил, что оставил свой автомобиль отечественного производства во дворе дома вместе с ключами и документами, а ночью его похитили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен сотрудниками уголовного розыска на окраине города Кашина. Под подозрение попал ранее судимый, неработающий 22-летний местный житель.

Молодой человек задержан, в содеянном сознался. За неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения ему грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU