В Тверской области молодой человек уехал на авто, в котором хозяин оставил ключи и документы
Машину нашли на окраине Кашина
Молодой человек взял покататься авто и бросил его на окраине городаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В полицию обратился 35-летний житель города Кашин. Мужчина сообщил, что оставил свой автомобиль отечественного производства во дворе дома вместе с ключами и документами, а ночью его похитили.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен сотрудниками уголовного розыска на окраине города Кашина. Под подозрение попал ранее судимый, неработающий 22-летний местный житель.
Молодой человек задержан, в содеянном сознался. За неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения ему грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU