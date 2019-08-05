В Тверской области дальнобойщик лишился двух аккумуляторов

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-05T14:32:36+03:00

Ущерб оценили в 30 тысяч рублей

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С сообщением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 35-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что припарковал свой большегрузный автомобиль во дворе дома, а из него неизвестные украли два аккумулятора. Автомобиль был без сигнализации. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отработали ранее судимых граждан, проживающих в районе совершения преступления, а также опросили возможных свидетелей происшествия. Личность подозреваемого удалось установить за несколько часов. Злоумышленником оказался безработный 28-летний житель Калининского района.

Мужчина задержан. За кражу ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU