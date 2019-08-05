В Тверской области дальнобойщик лишился двух аккумуляторов
С сообщением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 35-летний местный житель.
Мужчина рассказал, что припарковал свой большегрузный автомобиль во дворе дома, а из него неизвестные украли два аккумулятора. Автомобиль был без сигнализации. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска отработали ранее судимых граждан, проживающих в районе совершения преступления, а также опросили возможных свидетелей происшествия. Личность подозреваемого удалось установить за несколько часов. Злоумышленником оказался безработный 28-летний житель Калининского района.
Мужчина задержан. За кражу ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU