На "Параде собак" в Твери питомцев будут стричь бесплатно

СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-05T14:22:01+03:00

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Праздник для владельцев четвероногих питомцев "Парад собак" состоится в Городском саду в Твери.

Участников и гостей фестиваля ждут мастер-класс по стрижке пуделя, шоу дрессированных собак, фотосессия с самоедом, розыгрыш скидок до 50% на различные услуги для домашних животных. Желающие смогут обратиться к профессиональным грумерам, которые будут работать на площадке, чтобы подстричь собакам когти, сделать стрижку или получить профессиональную консультацию по уходу.

Инициативная группа по защите бездомных животных организует сбор помощи и выставку-раздачу собак для тех, кто еще не обзавелся лохматым другом.

Время работы фестиваля с 14 до 17 часов. В 15:30 запланировано "Дефиле в костюмах" для собак.

Чтобы принять участие в дефиле, нужно до 16 августа отправить заявку на почту gorsad.tver@bk.ru с пометкой "Парад собак". В письме необходимо указать кличку питомца, породу, название костюма, имя и контактный телефон хозяина. После этого участнику будет присвоен персональный номер.

ИСТОЧНИК KP.RU