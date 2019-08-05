2019-08-05T13:38:25+03:00
Происшествия

Гибелью таксиста в Твери заинтересовался Следственный комитет

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели таксистаСледователи возбудили уголовное дело по факту гибели таксистаФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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По факту смерти таксиста в поселке Заволжский Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Напомним, 43-летнего мужчину, работника службы такси, нашли на улице утром в субботу 3 августа. На теле пострадавшего были обнаружены ножевые ранения. Неизвестные злоумышленники ограбили убитого и забрали его машину.

- Следователями регионального Следственного комитета России и сотрудниками УМВД России по Тверской области продолжается проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к убийству, - сообщили в пресс-службу СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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