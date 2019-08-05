2019-08-05T11:25:33+03:00
Общество

Жители села Медное под Тверью вдохнут свежего воздуха

Несколько лет жильцы одного из домов дышали канализационными стоками
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура помогла жителям избавиться от смрада канализации Фото: архив "КП"Прокуратура помогла жителям избавиться от смрада канализации Фото: архив "КП"
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Избавиться от неприятного запаха жители дома №6 по улице Тверской села Медное Тверской области смогли только после вмешательства прокуратуры.

Несколько лет в подвале названного многоквартирного дома оставались следы затопления: остаточные сточные воды (скопление канализационных стоков в лужах средней части подвального помещения). Устранять последствия канализационного коллапса управляющая компания не спешила до вмешательства прокуратуры.

- По выявленным нарушениям в адрес директора управляющей компании, являющейся ответственной за содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт обозначенного дома, прокуратурой Калининского района внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, три лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в областной прокуратуре.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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