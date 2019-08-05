Жители села Медное под Тверью вдохнут свежего воздуха
Избавиться от неприятного запаха жители дома №6 по улице Тверской села Медное Тверской области смогли только после вмешательства прокуратуры.
Несколько лет в подвале названного многоквартирного дома оставались следы затопления: остаточные сточные воды (скопление канализационных стоков в лужах средней части подвального помещения). Устранять последствия канализационного коллапса управляющая компания не спешила до вмешательства прокуратуры.
- По выявленным нарушениям в адрес директора управляющей компании, являющейся ответственной за содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт обозначенного дома, прокуратурой Калининского района внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, три лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в областной прокуратуре.
Нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU