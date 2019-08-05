2019-08-05T11:07:39+03:00
Происшествия

В Твери ищут свидетелей нападения на водителя троллейбуса

Пострадавший госпитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери неизвестные избили водителя троллейбуса Фото: пресс-служба администрации города ТвериВ Твери неизвестные избили водителя троллейбуса Фото: пресс-служба администрации города Твери
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Инцидент произошел около 8:00 утра 5 августа на Бульваре Профсоюзов в Пролетарском районе Твери. О случившемся в полицию сообщил очевидец.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Водитель госпитализирован.

На официальной странице "Тверьгортранс" в соцсети появилось сообщение о поиске нападавших.

- Ищем свидетелей происшествия на остановке "Баня №6". Тремя неизвестными было совершено нападение на водителя троллейбуса, примерное время - с 8:10 до 8:15 5 августа. Будем благодарны за помощь в опознавании, а также записям с регистраторов, - гласит сообщение.

Информацию можно сообщить по телефону центрального диспетчера МУП "ПАТП-1" - 8(930)160-99-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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