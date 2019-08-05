В Твери ищут свидетелей нападения на водителя троллейбуса
Инцидент произошел около 8:00 утра 5 августа на Бульваре Профсоюзов в Пролетарском районе Твери. О случившемся в полицию сообщил очевидец.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Водитель госпитализирован.
На официальной странице "Тверьгортранс" в соцсети появилось сообщение о поиске нападавших.
- Ищем свидетелей происшествия на остановке "Баня №6". Тремя неизвестными было совершено нападение на водителя троллейбуса, примерное время - с 8:10 до 8:15 5 августа. Будем благодарны за помощь в опознавании, а также записям с регистраторов, - гласит сообщение.
Информацию можно сообщить по телефону центрального диспетчера МУП "ПАТП-1" - 8(930)160-99-49.
ИСТОЧНИК KP.RU