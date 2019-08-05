Двое мужчин обокрали гараж жителя Твери
С заявлением в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратился 35-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестные сорвали навесной замок на входной двери гаража, проникли внутрь и похитили два комплекта автомобильных колес на дисках и бытовую технику. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.
Оперативники осмотрели место происшествия, обследовали места возможного сбыта краденого и установили, что к краже причастны жители Твери 40 и 42 лет.
В полиции злоумышленники сознались в содеянном и пояснили, что похищенное имущество они продали, а вырученные деньги потратили.
Мужчины водворены в изолятор временного содержания. За кражу им грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU