2019-08-05T10:49:15+03:00
Происшествия

Двое мужчин обокрали гараж жителя Твери

Злоумышленники унесли колеса и бытовую технику
Ольга ТРОФИМОВА
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Двоих мужчин задержали за кражуДвоих мужчин задержали за кражуФото: Олег ЗОЛОТО
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С заявлением в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратился 35-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестные сорвали навесной замок на входной двери гаража, проникли внутрь и похитили два комплекта автомобильных колес на дисках и бытовую технику. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Оперативники осмотрели место происшествия, обследовали места возможного сбыта краденого и установили, что к краже причастны жители Твери 40 и 42 лет.

В полиции злоумышленники сознались в содеянном и пояснили, что похищенное имущество они продали, а вырученные деньги потратили.

Мужчины водворены в изолятор временного содержания. За кражу им грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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