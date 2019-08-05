В тверских вузах завершилась первая волна зачисления
3 августа тверские вузы опубликовали приказы о зачислении и списки абитуриентов, зачисленных в первую волну.
Сейчас идёт второй этап зачисления, сегодня и завтра ещё можно успеть подать оригиналы документов для поступления. Приказы должны опубликовать 8 августа.
Дольше всего (до 20 августа) продлится волна зачисления на платное обучение.
Списки поступающих в вузы опубликованы на сайтах учебных учреждений, ссылки можно найти как на гравных страницах сайтов, так и в разделах (сайтах) приёмных комиссий вузов.
Телефоны приёмных комиссий:
ТГТУ (Тверской государственный технический университет): +7 (4822) 78-70-80;
ТвГУ (Тверской государственный университет): +7 (4822) 32-15-14;
ТГМУ (Тверской государственный медицинский университет): +7 (4822) 57-22-00;
ТГСХА (Тверская государственная сельскохозяйственная академия): +7 (4822) 53-14-31.
ИСТОЧНИК KP.RU