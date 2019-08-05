В тверских вузах завершилась первая волна зачисления

СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-05T10:35:07+03:00

Списки поступающих в вузы опубликованы на сайтах учебных учреждений Фото: Олег УКЛАДОВ

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3 августа тверские вузы опубликовали приказы о зачислении и списки абитуриентов, зачисленных в первую волну.

Сейчас идёт второй этап зачисления, сегодня и завтра ещё можно успеть подать оригиналы документов для поступления. Приказы должны опубликовать 8 августа.

Дольше всего (до 20 августа) продлится волна зачисления на платное обучение.

Списки поступающих в вузы опубликованы на сайтах учебных учреждений, ссылки можно найти как на гравных страницах сайтов, так и в разделах (сайтах) приёмных комиссий вузов.

Телефоны приёмных комиссий:

ТГТУ (Тверской государственный технический университет): +7 (4822) 78-70-80;

ТвГУ (Тверской государственный университет): +7 (4822) 32-15-14;

ТГМУ (Тверской государственный медицинский университет): +7 (4822) 57-22-00;

ТГСХА (Тверская государственная сельскохозяйственная академия): +7 (4822) 53-14-31.

ИСТОЧНИК KP.RU