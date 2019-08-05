В ДТП в центре Твери пострадал двухмесячный малыш
Пострадавшие доставлены в больницу
ДТП на Тверском проспекте в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 3 августа, на Тверском проспекте, в районе д. 14 в Твери.
18-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Авенсис", не выбрал безопасную дистанцию до движущейся впереди иномарки "Пежо 408" и столкнулся с ней.
В результате аварии, по информации областной Госавтоинспекции, пострадал водитель автомобиля Тойота и двухмесячный мальчик - пассажир автомобиля Пежо.
С травмами пострадавшие обратились в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU