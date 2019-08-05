2019-08-05T10:17:17+03:00
Происшествия

В ДТП в центре Твери пострадал двухмесячный малыш

Пострадавшие доставлены в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
ДТП на Тверском проспекте в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиДТП на Тверском проспекте в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла вечером, 3 августа, на Тверском проспекте, в районе д. 14 в Твери.

18-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Авенсис", не выбрал безопасную дистанцию до движущейся впереди иномарки "Пежо 408" и столкнулся с ней.

В результате аварии, по информации областной Госавтоинспекции, пострадал водитель автомобиля Тойота и двухмесячный мальчик - пассажир автомобиля Пежо.

С травмами пострадавшие обратились в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исполнитель из Твери стал лауреатом международного конкурса памяти Иосифа Кобзона
Жители села Медное под Тверью вдохнут свежего воздуха
В Твери ищут свидетелей нападения на водителя троллейбуса
Двое мужчин обокрали гараж жителя Твери
О профилактике квартирных краж расскажут на "горячей линии" Росгвардии в Тверской области
В тверских вузах завершилась первая волна зачисления
Семнадцатилетний пешеход получил тяжелые травмы под колесами "Газели" в Тверской области
В поселке под Тверью зарезали таксиста
В Тверской области бабушка обстреляла детей из пневматики с седьмого этажа
Ночью в Тверской области загорелся "Сапсан"
Следственный комитет Тверской области начал проверку по факту наезда на людей в Бежецке
Жительница Бежецка сбила автомобилем обидчиков дочери
Взломщики гаража в Твери задержаны
Жителей Тверской области приглашают участвовать в престижном фотоконкурсе
Фестиваль мёда в Тверской области собирает всех сладкоежек
Памятник Ленину напротив здания администрации Рамешек стал лишним
Фестиваль тверской семьи стартовал в горсаду
Из-за деревьев на восемьдесят одной улице Твери отключат свет
В Твери пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина
По Твери бегал лось
Рыбным пирогом накормят всех желающих близ Осташкова в Тверской области
У стелы Город воинской славы выкопан глубокий котлован
В пяти районах Тверской области отмечают важные даты
В Тверской области вспомнили города первого салюта