В ДТП в центре Твери пострадал двухмесячный малыш

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-05T10:17:17+03:00

ДТП на Тверском проспекте в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 3 августа, на Тверском проспекте, в районе д. 14 в Твери.

18-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Авенсис", не выбрал безопасную дистанцию до движущейся впереди иномарки "Пежо 408" и столкнулся с ней.

В результате аварии, по информации областной Госавтоинспекции, пострадал водитель автомобиля Тойота и двухмесячный мальчик - пассажир автомобиля Пежо.

С травмами пострадавшие обратились в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU