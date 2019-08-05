В поселке под Тверью зарезали таксиста

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-05T10:10:18+03:00

В поселке под Тверью убили таксиста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Убийство произошло около 6:00 утра 3 августа в поселке Заволжский под Тверью. Труп 43-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли около одного из домов на ул. Старо-Каликинская.

В паблике "Подслушано у водителей. Тверь" сообщается, что мужчина работал таксистом. Неизвестные злоумышленники убили мужчину, забрали деньги и телефон, угнали автомобиль "Рено Логан".

Подозреваемые разыскиваются. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU