В поселке под Тверью зарезали таксиста
ЧП произошло 3 августа
В поселке под Тверью убили таксистаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Убийство произошло около 6:00 утра 3 августа в поселке Заволжский под Тверью. Труп 43-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли около одного из домов на ул. Старо-Каликинская.
В паблике "Подслушано у водителей. Тверь" сообщается, что мужчина работал таксистом. Неизвестные злоумышленники убили мужчину, забрали деньги и телефон, угнали автомобиль "Рено Логан".
Подозреваемые разыскиваются. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU