2019-08-05T09:27:20+03:00
Происшествия

В Тверской области бабушка обстреляла детей из пневматики с седьмого этажа

Ей помешали шум и крики детей во дворе
Ольга ТРОФИМОВА
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Взволнованные родители вызвали полициюВзволнованные родители вызвали полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Инцидент произошел в минувшие выходные, 4 августа, в городе Удомля Тверской области. О том, что из окна седьмого этажа многоэтажки на улице Попова пожилая женщина обстреляла детей, рассказали очевидцы в паблике "Подслушано в Удомле" в соцсети.

По словам соседей, женщина уже не первый раз совершает нечто подобное. Днем дети гуляют, играют во дворе, а женщине мешают их крики.

Пенсионерка попыталась "приструнить" детей криками из окна, потом кинула пластиковую бутылку. А когда это не помогло взяла пневматическое оружие - жители слышали хлопки.

К счастью, никто не пострадал. Встревоженные родители вызвали полицию. По данному факту проводится проверка.

Из этого окна пенсионерка стреляла по детям Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"

Из этого окна пенсионерка стреляла по детям Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"

ИСТОЧНИК KP.RU

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