В Тверской области бабушка обстреляла детей из пневматики с седьмого этажа
Инцидент произошел в минувшие выходные, 4 августа, в городе Удомля Тверской области. О том, что из окна седьмого этажа многоэтажки на улице Попова пожилая женщина обстреляла детей, рассказали очевидцы в паблике "Подслушано в Удомле" в соцсети.
По словам соседей, женщина уже не первый раз совершает нечто подобное. Днем дети гуляют, играют во дворе, а женщине мешают их крики.
Пенсионерка попыталась "приструнить" детей криками из окна, потом кинула пластиковую бутылку. А когда это не помогло взяла пневматическое оружие - жители слышали хлопки.
К счастью, никто не пострадал. Встревоженные родители вызвали полицию. По данному факту проводится проверка.
Из этого окна пенсионерка стреляла по детям Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"
ИСТОЧНИК KP.RU