2019-08-05T09:02:17+03:00
Происшествия

Ночью в Тверской области загорелся "Сапсан"

Никто не пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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Пожар в "Сапсане" Фото: Ксения Смирнова/ТАСС (скрин видео)Пожар в "Сапсане" Фото: Ксения Смирнова/ТАСС (скрин видео)
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Скоростной поезд "Сапсан", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, загорелся поздно вечером 4 августа после того, как состав тронулся со станции Тверь.

Поезд доехал до Клина. Там пассажиров эвакуировали, пожар потушили. Никто не пострадал. После ликвидации ЧП поезд продолжил движение.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

- В Калининском районе Тверской области в "Сапсане" произошло короткое замыкание, в результате чего возник пожар. Он был ликвидирован. Поезд продолжил движение в Москву, - сказал собеседник агентства.

Очевидцы также сообщают, что видели мужчину на крыше вагона. Что он там делал не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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