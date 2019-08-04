Взломщики гаража в Твери задержаны

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-04T16:17:26+03:00

Теперь их ждёт суд и общественное порицание

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Житель Твери, исполненный негодования, обратился за помощью в полицию. Злоумышленники, вскрыв навесной замок его гаража, лишили 35-летнего мужчину колёс на дисках и бытовой техники на 50 000 рублей.

Для поиска лихоимцев на место выехала опергруппа. Опытные сотрудники УГРО провели грамотные оперативные действия и выяснили, что кражу совершили мужчины с низкой социальной ответственностью 40 и 42 лет.

Подозреваемые были задержаны и под тяжестью представленных улик вынуждены были сознаться в совершённом преступлении.

К сожалению, украденное они уже продали, а деньги успели употребить для собственного удовольствия.

Теперь молодчиков ждёт суд и возможное наказание до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU