В Твери пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина
Добровольцы начали его поиски
Этого человека сейчас ищут.
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3 августа вечером стало известно, что в конце июля из дома №62, что на улице Можайского в микрорайоне «Южный», ушёл и бесследно исчез Игорь Станиславович Корнилов.
Мужчине 40 лет. Одет неприметно. Нуждается в медицинской помощи.
Информацию о пропавшем опубликовал Тверской Волонтерский Поисково-Спасательный Отряд (ВПСО) «Сова», из чего следует, что добровольцы приступили к поискам мужчины.
Если вы обладаете какой-то информацией об исчезнувшем, звоните поисковикам 8 (900) 118-72-82, либо в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU