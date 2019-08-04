2019-08-04T09:13:53+03:00
Происшествия

В Твери пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина

Добровольцы начали его поиски
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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Этого человека сейчас ищут.Этого человека сейчас ищут.
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3 августа вечером стало известно, что в конце июля из дома №62, что на улице Можайского в микрорайоне «Южный», ушёл и бесследно исчез Игорь Станиславович Корнилов.

Мужчине 40 лет. Одет неприметно. Нуждается в медицинской помощи.

Информацию о пропавшем опубликовал Тверской Волонтерский Поисково-Спасательный Отряд (ВПСО) «Сова», из чего следует, что добровольцы приступили к поискам мужчины.

Если вы обладаете какой-то информацией об исчезнувшем, звоните поисковикам 8 (900) 118-72-82, либо в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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