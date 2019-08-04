СЕГОДНЯ 07:48 2019-08-04T07:48:22+03:00

Изменить размер текста: A A

На видео видно, как лось, судя по всему — молодой лось, испуганно бежит по Старицкому шоссе. Автомобилисты из осторожности остановились, но лось всё равно нервничает.

Это произошло в 16 часов 3 августа. Дальнейшая судьба лося неизвестна. Очевидица Анютка Антонова выложила это видео в группу News 69 в VK.

Ежегодно всё чаще и чаще лоси выходят на улицы городов. Виной тому естественная миграция в поисках корма, увеличение поголовья лосей и запущенность зелёных насаждений в черте города.

Лоси, двигаясь по лесополосам, не встречая на своём пути открытых пространств, сами того не замечая выходят в город. Тут их накрывает городской шум и в страхе они пытаются убежать.

Если лосей преследовать, то животные могут погибнуть под колёсами авто или травмировавшись об искусственные препятствия.

Поскольку в Твери нет специализированной службы по отлову диких животных, то, встретив лося не пугайте его и звоните на единый телефон спасения 112.

По Твери бегал лось.

ИСТОЧНИК KP.RU