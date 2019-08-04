2019-08-04T07:48:22+03:00
Дом. Семья

По Твери бегал лось

Его засняли на видео очевидцы
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
Поделиться:
Тот самый лось. Фото: Кадр видео.Тот самый лось. Фото: Кадр видео.
Изменить размер текста:

На видео видно, как лось, судя по всему — молодой лось, испуганно бежит по Старицкому шоссе. Автомобилисты из осторожности остановились, но лось всё равно нервничает.

Это произошло в 16 часов 3 августа. Дальнейшая судьба лося неизвестна. Очевидица Анютка Антонова выложила это видео в группу News 69 в VK.

Ежегодно всё чаще и чаще лоси выходят на улицы городов. Виной тому естественная миграция в поисках корма, увеличение поголовья лосей и запущенность зелёных насаждений в черте города.

Лоси, двигаясь по лесополосам, не встречая на своём пути открытых пространств, сами того не замечая выходят в город. Тут их накрывает городской шум и в страхе они пытаются убежать.

Если лосей преследовать, то животные могут погибнуть под колёсами авто или травмировавшись об искусственные препятствия.

Поскольку в Твери нет специализированной службы по отлову диких животных, то, встретив лося не пугайте его и звоните на единый телефон спасения 112.

По Твери бегал лось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина
Рыбным пирогом накормят всех желающих близ Осташкова в Тверской области
У стелы Город воинской славы выкопан глубокий котлован
В пяти районах Тверской области отмечают важные даты
В Тверской области вспомнили города первого салюта
Два процента проб воды и еды в детских лагерях Тверской области не соответствуют норме
Открыта регистрация на самый радостный марофон Тверской области
Многодетная мама из Удомельского района Тверской области участвует в конкурсе «Лучший гид России»
«Динамо» Тверь проиграло воронежскому «Бурану»
На трассе «Россия» в аварии погибли два подростка
Перед началом уборочной в Тверской области проверили сельхозтехнику
На диких медведей в Тверской области может поглазеть любой желающий
Фестиваль "Золотая нить традиций" пройдет под Торжком в Тверской области
Более сотни яхт примут участие в "Народной регате" Тверской области
Районный депутат в Тверской области незаконно вырубил лес на арендованном участке
Преступная группа похитила из магистрального нефтепродуктопровода в Тверской области топливо на два миллиона рублей
Лучшей добровольной пожарной командой Тверской области стали огнеборцы из Вышневолоцкого района
Вертолет санавиации совершил четыре рейса в районы Тверской области
При столкновении трех автомобилей в Твери пострадал один челоек
В Центрально-Лесном заповеднике Тверской области прошёл этап международной научно-исследовательской экспедиции
Приемочная комиссия оценила качество асфальта на Октябрьском проспекте в Твери
Полеты во сне и наяву: Под Тверью пройдет пикник в пижамах
Тверская область вошла в тройку регионов с самой медленной скорой помощью
Известного шеф-повара Константина Ивлева угостят блюдами тверской кухни
Фойе Дома культуры в Тверской области незаконно сдали в аренду под меховую ярмарку