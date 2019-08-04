Рыбным пирогом накормят всех желающих близ Осташкова в Тверской области
Опубликована программа Пятого гастрономического фестиваля «Селигерский рыбник». Он пройдёт 10 августа в деревне Петриково, которая, не смотря на название фестиваля, расположена не на Селигере, а на берегу озера Сиг, в 11 км. от Осташкова.
Организаторы обещают накормить гостей пирогами и, главное, селигерским рыбным пирогом, рецепту которого несколько сотен лет.
Вот программа фестиваля:
7:00 – 9:30 – Соревнования по спортивному лову рыбы на поплавочную удочку «Селигерский рыбак».
10: 00 – Площадка «Город Детей», мастер классы.
10: 00 – Фольклорная площадка «Колечко, колечко, выйди на крылечко. Спой частушку – получи ватрушку!»
10:00 – 12:00 – Конкурс на лучший рыбный пирог «Селигерский рыбник - 2019».
10:30 – 12:00 – Работа площадки «Напевы под гусли».
11-00 – Работа площадки «Селигерская глубинка».
12:00 – Турнир по традиционным играм «Селигерские рюхи».
12:00 – Торжественное открытие фестиваля. Концертная программа.
14:00 – Объявление итогов конкурса.
14:30 – 16:30 – Мастер - классы по приготовлению рыбных блюд русской кухни в исполнении ведущих шеф-поваров.
ИСТОЧНИК KP.RU