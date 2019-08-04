2019-08-04T07:15:11+03:00
Туризм

Рыбным пирогом накормят всех желающих близ Осташкова в Тверской области

Опубликована программа Пятого гастрономического фестиваля «Селигерский рыбник»
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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Выпечки будет много. Фото: Со странички фестиваля в VK.Выпечки будет много. Фото: Со странички фестиваля в VK.
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Опубликована программа Пятого гастрономического фестиваля «Селигерский рыбник». Он пройдёт 10 августа в деревне Петриково, которая, не смотря на название фестиваля, расположена не на Селигере, а на берегу озера Сиг, в 11 км. от Осташкова.

Организаторы обещают накормить гостей пирогами и, главное, селигерским рыбным пирогом, рецепту которого несколько сотен лет.

Вот программа фестиваля:

7:00 – 9:30 – Соревнования по спортивному лову рыбы на поплавочную удочку «Селигерский рыбак».

10: 00 – Площадка «Город Детей», мастер классы.

10: 00 – Фольклорная площадка «Колечко, колечко, выйди на крылечко. Спой частушку – получи ватрушку!»

10:00 – 12:00 – Конкурс на лучший рыбный пирог «Селигерский рыбник - 2019».

10:30 – 12:00 – Работа площадки «Напевы под гусли».

11-00 – Работа площадки «Селигерская глубинка».

12:00 – Турнир по традиционным играм «Селигерские рюхи».

12:00 – Торжественное открытие фестиваля. Концертная программа.

14:00 – Объявление итогов конкурса.

14:30 – 16:30 – Мастер - классы по приготовлению рыбных блюд русской кухни в исполнении ведущих шеф-поваров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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