У стелы Город воинской славы выкопан глубокий котлован

СЕГОДНЯ 18:26 2019-08-03T18:26:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», проводится реконструкция территории возле стелы Город воинской славы.

Сейчас территория огорожена забором, а за забором, на том месте, где был фонтан, выкопан глубокий котлован.

И это всего лишь подготовительный этап работ - демонтаж старой брусчатки и облицовки, а также разборка основания чаш фонтана.

Сейчас идёт заливка фундамента под чашу нового фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU