2019-08-03T18:26:40+03:00
Общество

У стелы Город воинской славы выкопан глубокий котлован

Продолжаются работы по благоустройству территории
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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Здесь когда-то был фонтан. Фото: Пресс-служба администрации Твери.Здесь когда-то был фонтан. Фото: Пресс-служба администрации Твери.
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В Твери, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», проводится реконструкция территории возле стелы Город воинской славы.

Сейчас территория огорожена забором, а за забором, на том месте, где был фонтан, выкопан глубокий котлован.

И это всего лишь подготовительный этап работ - демонтаж старой брусчатки и облицовки, а также разборка основания чаш фонтана.

Сейчас идёт заливка фундамента под чашу нового фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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