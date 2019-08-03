У стелы Город воинской славы выкопан глубокий котлован
Продолжаются работы по благоустройству территории
Здесь когда-то был фонтан. Фото: Пресс-служба администрации Твери.
Изменить размер текста:
В Твери, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», проводится реконструкция территории возле стелы Город воинской славы.
Сейчас территория огорожена забором, а за забором, на том месте, где был фонтан, выкопан глубокий котлован.
И это всего лишь подготовительный этап работ - демонтаж старой брусчатки и облицовки, а также разборка основания чаш фонтана.
Сейчас идёт заливка фундамента под чашу нового фонтана.
ИСТОЧНИК KP.RU