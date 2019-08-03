В Тверской области вспомнили города первого салюта

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-03T15:15:11+03:00

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3 августа в деревне Хорошево, что в Ржевском районе Тверской области, прошла акция в память о первом воинском салюте в честь освобождённых городов. Сейчас здесь Ржевский филиал Музея Победы.

А тогда именно сюда, под Ржев, 4 августа 1943 года, приехал верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. На тот момент фронт был очень далеко и визит был весьма безопасным.

В Хорошево Сталин встертился с командующим Калининским фронтом, будущим маршалом Андреем Ивановичем Ерёменко.

Там же, в Хорошего, Сталин подписал приказ №2 от 5 августа 1943 года о салюте войскам освободившим Орёл и Белгород, которые с этого момента стали называться «Города первого салюта».

Сегодня, 3 августа, в честь этого события Ржевский район посетила дочь маршала Ерёменко Татьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU