2019-08-03T14:44:08+03:00
Общество

Два процента проб воды и еды в детских лагерях Тверской области не соответствуют норме

Об этом сообщает Роспотребнадзор
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
Поделиться:
За качеством отдыха детей зорко следят специалисты.За качеством отдыха детей зорко следят специалисты.Фото: Алина ПЕТРОВА
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Тверской области подвело итоги второй смены в детских оздоровительных лагерях региона.

На отдыхе в июле побывало 43600 детей. Они отдыхали в 76 лагерях, которые и проверяли специалисты Роспотребнадзора.

Также были проверены все 34 поставщика продуктов.

В итоге в 900 пробах воды и еды, санитарные врачи обнаружили несоответствие требованиям в 2,1% образцов.

- Основные нарушения установлены в части качества и безопасности пищевых продуктов, нарушений условий их хранения, не соответствие фактического меню утвержденному, а также несоблюдение санитарного режима на пищеблоках, - сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

Кроме этого на нарушителей в ходе второй смены сотрудники Управление Роспотребнадзора по Тверской области составили 117 протоколов и взыскали штрафов более чем на полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открыта регистрация на самый радостный марофон Тверской области
Многодетная мама из Удомельского района Тверской области участвует в конкурсе «Лучший гид России»
«Динамо» Тверь проиграло воронежскому «Бурану»
На трассе «Россия» в аварии погибли два подростка
Перед началом уборочной в Тверской области проверили сельхозтехнику
На диких медведей в Тверской области может поглазеть любой желающий
Фестиваль "Золотая нить традиций" пройдет под Торжком в Тверской области
Более сотни яхт примут участие в "Народной регате" Тверской области
Районный депутат в Тверской области незаконно вырубил лес на арендованном участке
Преступная группа похитила из магистрального нефтепродуктопровода в Тверской области топливо на два миллиона рублей
Лучшей добровольной пожарной командой Тверской области стали огнеборцы из Вышневолоцкого района
Вертолет санавиации совершил четыре рейса в районы Тверской области
При столкновении трех автомобилей в Твери пострадал один челоек
В Центрально-Лесном заповеднике Тверской области прошёл этап международной научно-исследовательской экспедиции
Приемочная комиссия оценила качество асфальта на Октябрьском проспекте в Твери
Полеты во сне и наяву: Под Тверью пройдет пикник в пижамах
Тверская область вошла в тройку регионов с самой медленной скорой помощью
Известного шеф-повара Константина Ивлева угостят блюдами тверской кухни
Фойе Дома культуры в Тверской области незаконно сдали в аренду под меховую ярмарку