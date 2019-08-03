Два процента проб воды и еды в детских лагерях Тверской области не соответствуют норме

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-03T14:44:08+03:00

Об этом сообщает Роспотребнадзор

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области подвело итоги второй смены в детских оздоровительных лагерях региона.

На отдыхе в июле побывало 43600 детей. Они отдыхали в 76 лагерях, которые и проверяли специалисты Роспотребнадзора.

Также были проверены все 34 поставщика продуктов.

В итоге в 900 пробах воды и еды, санитарные врачи обнаружили несоответствие требованиям в 2,1% образцов.

- Основные нарушения установлены в части качества и безопасности пищевых продуктов, нарушений условий их хранения, не соответствие фактического меню утвержденному, а также несоблюдение санитарного режима на пищеблоках, - сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

Кроме этого на нарушителей в ходе второй смены сотрудники Управление Роспотребнадзора по Тверской области составили 117 протоколов и взыскали штрафов более чем на полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU