Открыта регистрация на самый радостный марофон Тверской области
В шестой раз тверской марафон «Бегу и радуюсь» объявляет о начале регистрации участников.
Попробовать свои силы можно в разных дисциплинах, в зависимости от возраста и предпочтений.
Для тех, кто достиг 18 летия и старше, конечно же будет классическая марафонская дистанция 42 км. 195 метров.
Но это не всё. Будут забеги на 10 и 21 км.
Для юный спортсменов в возрасте 11 — 18 лет, будет открыта дистанция 2 км.
Дошкольники смогут посостязаться в 500-метровом «сладком» забеге.
Не останется в стороне и скандинавская ходьба. Желающие постучать палками по асфальту пройдут 10 км.
И ещё 10 км. отведено под эстафету 10 по 1 км.
Зарегистрироваться участникам можно на сайте марафона.
- Такие мероприятия способствуют укреплению традиционных ценностей, развитию физической культуры и спорта на территории Тверской области и всей страны, - уверен губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Остаётся добавить, что старты пройдут 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU