2019-08-03T12:44:34+03:00
Спорт

Открыта регистрация на самый радостный марофон Тверской области

К участию приглашаются все, кто готов проверить себя
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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Тверской марафон собирает сотни и сотни участников. Фото: из личного архива Геннадия Васюкевича.Тверской марафон собирает сотни и сотни участников. Фото: из личного архива Геннадия Васюкевича.
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В шестой раз тверской марафон «Бегу и радуюсь» объявляет о начале регистрации участников.

Попробовать свои силы можно в разных дисциплинах, в зависимости от возраста и предпочтений.

Для тех, кто достиг 18 летия и старше, конечно же будет классическая марафонская дистанция 42 км. 195 метров.

Но это не всё. Будут забеги на 10 и 21 км.

Для юный спортсменов в возрасте 11 — 18 лет, будет открыта дистанция 2 км.

Дошкольники смогут посостязаться в 500-метровом «сладком» забеге.

Не останется в стороне и скандинавская ходьба. Желающие постучать палками по асфальту пройдут 10 км.

И ещё 10 км. отведено под эстафету 10 по 1 км.

Зарегистрироваться участникам можно на сайте марафона.

- Такие мероприятия способствуют укреплению традиционных ценностей, развитию физической культуры и спорта на территории Тверской области и всей страны, - уверен губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Остаётся добавить, что старты пройдут 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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