Многодетная мама из Удомельского района Тверской области участвует в конкурсе «Лучший гид России»
Мама троих детей Юлия Колокольцова записала видеоролик для конкурса Русского географического общества «Лучший гид России».
В конкурсной работе женщина рассказывает об умирающем селе Ледины в Удомельском районе Тверской области. Село находится в 34 километрах севернее Удомли, за посёлком Котлован.
Хронометрах конкурсного ролика две минуты. Размещён он на сайте конкурса.
Всего же, кроме Юлии Колокольцовой, в конкурсе участвуют ещё двое жителей Тверской области. Это Ксения Папилова (Тверь) и Игорь Шидловский (Тверь).
Учитывая, что конкурс «Лучший гид России» продлится до 20 августа, у вас тоже есть возможность записать свой ролик и отправить на конкурс.
Взрослый победитель получит 100 000 рублей, а лидер детской номинации видеокамеру.
Условия участия размещены на сайте конкурса.
Юлия Колокольцова, Удомля.
ИСТОЧНИК KP.RU