Многодетная мама из Удомельского района Тверской области участвует в конкурсе «Лучший гид России»

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-03T11:30:22+03:00

Юлия Колокольцова. Фото с персональной странички в VK.

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Мама троих детей Юлия Колокольцова записала видеоролик для конкурса Русского географического общества «Лучший гид России».

В конкурсной работе женщина рассказывает об умирающем селе Ледины в Удомельском районе Тверской области. Село находится в 34 километрах севернее Удомли, за посёлком Котлован.

Хронометрах конкурсного ролика две минуты. Размещён он на сайте конкурса.

Всего же, кроме Юлии Колокольцовой, в конкурсе участвуют ещё двое жителей Тверской области. Это Ксения Папилова (Тверь) и Игорь Шидловский (Тверь).

Учитывая, что конкурс «Лучший гид России» продлится до 20 августа, у вас тоже есть возможность записать свой ролик и отправить на конкурс.

Взрослый победитель получит 100 000 рублей, а лидер детской номинации видеокамеру.

Условия участия размещены на сайте конкурса.

Юлия Колокольцова, Удомля.

ИСТОЧНИК KP.RU