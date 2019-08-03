2019-08-03T09:29:38+03:00
Происшествия

На трассе «Россия» в аварии погибли два подростка

Трагедия произошла рано утром
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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Всё, что осталось от Тойоты. Фото: УГИБДД по Тверской области.Всё, что осталось от Тойоты. Фото: УГИБДД по Тверской области.
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Что произошло с Тойотой ранним утром на трассе «Россия» - предстоит выяснить следователям. Известно лишь, что 4:50 утра 3 августа Тойота, которая следовала в Москву в крайней правой полосе, столкнулась с Газелью, после чего легковушку выбросило на обочину.

В Тойоте находилась, предположительно, семья: мужчина с женщиной и подростки — мальчик 15 лет и девочка 16 лет. За рулём был мужчина.

В результате столкновения мальчик и девочка погибли на месте. Мужчина и женщина, получив травмы, остались живы. Водитель Газели не пострадал.

На место катастрофы выезжал заместитель начальника областного ГИБДД Андрей Григорьев, он временно исполняет обязанности начальника управления, на время отпуска руководителя.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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