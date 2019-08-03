Перед началом уборочной в Тверской области проверили сельхозтехнику

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-03T08:28:55+03:00

Технику проверили, можно и урожай убирать. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Неисправные машины на поля не выйдут

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Для уборочной кампании на плановый техосмотр представлено свыше 4000 единиц сельскохозяйственной техники — трактора, автомобили, картофелекопалки, культиваторы и прочее.

Среди представленных к досмотру машин было и 250 зерноуборочные и кормоуборочные комбайнов.

Проверку провели специалисты Гостехнадзора.

Отметим, что техника не прошедшая техосмотр к уборке урожая не допускается.

ИСТОЧНИК KP.RU