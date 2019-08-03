Перед началом уборочной в Тверской области проверили сельхозтехнику
Неисправные машины на поля не выйдут
Технику проверили, можно и урожай убирать.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Для уборочной кампании на плановый техосмотр представлено свыше 4000 единиц сельскохозяйственной техники — трактора, автомобили, картофелекопалки, культиваторы и прочее.
Среди представленных к досмотру машин было и 250 зерноуборочные и кормоуборочные комбайнов.
Проверку провели специалисты Гостехнадзора.
Отметим, что техника не прошедшая техосмотр к уборке урожая не допускается.
ИСТОЧНИК KP.RU