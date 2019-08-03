2019-08-03T07:34:58+03:00
Туризм

На диких медведей в Тверской области может поглазеть любой желающий

Такую возможность всем предоставляет заповедник
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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Мишку можно увидеть совсем рядом. Фото: Заповедник.Мишку можно увидеть совсем рядом. Фото: Заповедник.
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В Центрально-лесном государственном природном биосферном заповеднике для всех желающих появилась уникальная возможность понаблюдать за медведями в их естественной среде обитания. Специалисты расположенного в Тверской области национального парка сообщили, что в августе — сентябре они организовывают экскурсии для наблюдения за косолапыми.

Медведей будут приманивать молодым овсом, потому что для них это сладкое лакомство, а мишки, как дети, очень любят сладости.

В неурожайный год, когда потапычам не хватает пищи, косолапые едят любой овёс, но в этом, скорее всего, предпочтут именно молодой.

- В этом году урожай ожидается прекрасный – много клюквы, яблок в заброшенных садах, рябины. Поэтому медведи, скорее всего, будут выбирать молочный овес, - рассказал старший госинспектор заповедника Сергей Степанов.

Желающие посмотреть на медведей, будут наблюдать за ними с вышек (два человека, плюс инструктор). Заранее заняв позиции, натуралисты, соблюдая тишину, будут лицезреть, как к вечеру медведь, а то и медведица с медвежатами, выйдут на поле молодого овса.

Обычно дистанция наблюдения составляет 50 — 100 метров, но если вести себя прилично, не шуметь, то топтыгин может приблизиться к вышке и вплотную.

Записаться на экскурсию и уточнить другие вопросы можно по телефону 8 (48266) 22-4-29, по будним дням с 8.00 до 16.00, с часовым перерывом на обед с12.00 до 13.00, или по e-mail: forestprosvet@gmail.com.

Расположен заповедник в Нелидовском районе, в 250 километрах от Твери и 340 от Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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