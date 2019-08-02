Фестиваль "Золотая нить традиций" пройдет под Торжком в Тверской области
Начало в 11.00
Начало праздника в 11.00Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В музее-тереме "Птица счастья" под Торжком Тверской области пройдет фестиваль "Золотая нить традиций".
В программе :
- ремесленные мастер-классы;
- спортивные состязания;
- интерактивные площадки для детей;
- выступление народных коллективов;
- народная кухня;
- исторический тир;
- ярмарка чая, меда, сыров, мармелада и сувениров
Начало в 11.00. Все площадки и мастер-классы работают бесплатно.
Как добраться: дер. Василёво Торжокского района. М10 Москва – С.Петербург (255 км за дер. Будово).
Тел.: 8 (915) 748-01-48.
ИСТОЧНИК KP.RU