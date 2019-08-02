2019-08-02T23:12:06+03:00
Звезды

Фестиваль "Золотая нить традиций" пройдет под Торжком в Тверской области

Начало в 11.00
Ирина ТАРАСОВА
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Начало праздника в 11.00Начало праздника в 11.00Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В музее-тереме "Птица счастья" под Торжком Тверской области пройдет фестиваль "Золотая нить традиций".

В программе :

- ремесленные мастер-классы;

- спортивные состязания;

- интерактивные площадки для детей;

- выступление народных коллективов;

- народная кухня;

- исторический тир;

- ярмарка чая, меда, сыров, мармелада и сувениров

Начало в 11.00. Все площадки и мастер-классы работают бесплатно.

Как добраться: дер. Василёво Торжокского района. М10 Москва – С.Петербург (255 км за дер. Будово).

Тел.: 8 (915) 748-01-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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