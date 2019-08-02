2019-08-02T22:06:53+03:00
Спорт

Более сотни яхт примут участие в "Народной регате" Тверской области

Мероприятие состоится с 9 по 11 августа в Конаково
Ольга ТРОФИМОВА
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"Народная регата" объединит яхтсменов Верхневолжья Фото: комитет по физкультуре и спорту Тверской области"Народная регата" объединит яхтсменов Верхневолжья Фото: комитет по физкультуре и спорту Тверской области
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Спортивный праздник состоится 9 по 11 августа в Конаково Тверской области. Одно из самых масштабных парусных событий Верхневолжья объединит парусный фестиваль «Народная регата». В нем примут участие более сотни яхт - от легких швертботов и надувных катамаранов до больших круизных судов.

В течение трех дней яхтсмены всех возрастов будут соревноваться на разнообразных дистанциях. За зрелищем можно будет не только наблюдать, но и принять в нем участие на арендованной яхте.

Регистрация спортсменов начнется 8 августа, в тот же день пройдут тренировочные выходы на воду.

Старт соревнованиям будет дан 9 августа в 11:00. Награждение победителей состоится в финальный день соревнований, 11 августа в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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