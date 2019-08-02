2019-08-02T21:53:11+03:00
Общество

Районный депутат в Тверской области незаконно вырубил лес на арендованном участке

Ему придется возместить ущерб в два миллиона рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Районный депутат незаконно вырубил лес на арендованном участкеРайонный депутат незаконно вырубил лес на арендованном участкеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Возместить ущерб, причиненный окружающей среде, Кувшиновский районный суд потребовал местного депутата.

Администрация Сокольнического сельского поселения Кувшиновского района и народный избранник заключили договор аренды земельного участка площадью 212 658 кв. м.

Земля оказалась не разграничена и, вместо того, чтобы провести кадастровые работы, депутат решил вырубить лес на указанной территории и в дальнейшем использовать участок под подсобное хозяйство.

Прокуратура выяснила, что предоставленный земельный участок имеет пересечение (наложение) границ с земельным участком, находящимся в собственности Российской Федерации, и относящимся к Тысяцкому участковому лесничеству Кувшиновского района. При этом площадь наложения составила порядка 97%.

Ущерб от действий депутата в ГКУ «Фировское лесничество» оценили в 1 935 536 рублей.

- По требованию прокурора района на основании решения Кувшиновского районного суда вышеупомянутый договор аренды земельного участка признан недействительным, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Решение суда по взысканию ущерба не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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