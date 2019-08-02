2019-08-02T20:24:34+03:00
Общество

Лучшей добровольной пожарной командой Тверской области стали огнеборцы из Вышневолоцкого района

В соревнованиях участвовали 12 команд
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери выбрали лучшую добровольную пожарную команду Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Твери выбрали лучшую добровольную пожарную команду Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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"Лучшую добровольную пожарную команду Тверской области - 2019" выбрали 2 августа. В соревнованиях, которые прошли на площадке перед спортивным комплексом «Юбилейный», приняли участие 12 команд из разных муниципальных образований региона.

По условиям соревнований участники должны были на время преодолеть несколько этапов, включая «Боевое развертывание», «Проведение аварийно-спасательных работ», «Оказание первой помощи пострадавших».

По итогам состязаний первое место заняли представители Вышневолоцкого городского округа, второе – Западнодвинского района, третье – огнеборцы из Бежецкого района.

- Победители получили ценные призы: сертификат на пожарный автомобиль, мотопомпа и комплекты «боевой» одежды, - сообщает пресс-служба МЧС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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