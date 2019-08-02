Вертолет санавиации совершил четыре рейса в районы Тверской области

СЕГОДНЯ 20:09 2019-08-02T20:09:40+03:00

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За прошедшие две недели вертолёты санавиации Ми-8 и вертолёт МЧС КА-32 с медиками на борту совершили четыре вылета для оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья.

Экстренная эвакуация потребовалась маленькому пациенту из Осташкова. Вертолётом санавиации ребёнок был доставлен в Детскую областную клиническую больницу.

Экипаж вертолёта КА-32 МЧС России вылетал в Оленинскую центральную районную больницу. Там эвакуация понадобилась тяжелобольному мужчине. Еще одну пациентку доставили в Тверь из Осташкова. Оба пациента переданы специалистам регионального сосудистого центра ОКБ для дальнейшего оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Четвертый пациент прибыл в Тверь из Пено. Накануне эвакуации пациенту в местной ЦРБ была проведена экстренная операция под наблюдением хирургов и реаниматологов дистанционного консультативного центра областной клинической больницы, после чего больной был транспортирован в Тверь.

Отметим, что развитию санавиации в регионе уделяется особое внимание. По поручению главы региона Игоря Рудени вблизи учреждений здравоохранения Тверской области создаются вертолетные площадки. Одна из них в скором времени может появиться в Вышнем Волочке.

ИСТОЧНИК KP.RU