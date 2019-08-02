При столкновении трех автомобилей в Твери пострадал один челоек
Авария произошла на Новом мосту
ДТП на мосту стало причиной пробки в центре ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария из трех автомобилей произошла на Новом мосту вечером, 2 августа.
По предварительной информации, виновницей ДТП стала женщина, которая, управляя автомобилем "Ниссан", не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилями "Лада" и "Пежо".
Как сообщает пресс-служба УГИБД России по Тверской области, в аварии телесные повреждения получил водитель отечественного авто. Угрозы его жизни нет.
В результате столкновения проезд в Заволжский район города оказался затруднен, на Тверском проспекте образовалась большая пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU