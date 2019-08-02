При столкновении трех автомобилей в Твери пострадал один челоек

СЕГОДНЯ 19:56 2019-08-02T19:56:57+03:00

ДТП на мосту стало причиной пробки в центре Твери Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария из трех автомобилей произошла на Новом мосту вечером, 2 августа.

По предварительной информации, виновницей ДТП стала женщина, которая, управляя автомобилем "Ниссан", не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилями "Лада" и "Пежо".

Как сообщает пресс-служба УГИБД России по Тверской области, в аварии телесные повреждения получил водитель отечественного авто. Угрозы его жизни нет.

В результате столкновения проезд в Заволжский район города оказался затруднен, на Тверском проспекте образовалась большая пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU