2019-08-02T17:07:27+03:00
Наука

В Центрально-Лесном заповеднике Тверской области прошёл этап международной научно-исследовательской экспедиции

В рамках этого проекта студенты из разных стран пересекают всю европейскую часть России
Виктория ТУШКОВА
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Задача курса – показать контраст между природными и урбанизированными территориями. Фото: Центрально-Лесной заповедник.Задача курса – показать контраст между природными и урбанизированными территориями. Фото: Центрально-Лесной заповедник.
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31 июля в Центрально-Лесном заповеднике Тверской области прошёл один из этапов международной школы «Антропогенные и естественные ландшафты и почвы Европейской России: от моря до моря».

В рамках этого проекта студенты из разных стран пересекают всю европейскую часть России от Баренцева моря до Азовского, изучая разные типы ландшафтов.

Перед тем, как оказаться в Тверской области, молодые исследователи успели познакомиться с природой Мурманской области, тундрой и лесотундрой, побывать на побережье Северно-Ледовитого океана.

- Задача курса – показать контраст между природными и урбанизированными территориями, - сообщили в Центрально-Лесном заповеднике. - Программа подготовлена в рамках ежегодного проекта 3MUGIS («Моделирование, мониторинг и менеджмент в области антропогенных ландшафтов и почв»). Число участников в сравнении с прошлым годов выросло: если в 2018 году в наш заповедник приехали 12 человек, то в этом году их было уже около 30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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