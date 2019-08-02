Приемочная комиссия оценила качество асфальта на Октябрьском проспекте в Твери

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-02T17:03:29+03:00

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2 августа приёмочная комиссия, состоящая из представителей городской администрации, дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, контролирующих организаций, Тверской городской Думы и общественности, осмотрела еще один объект дорожных работ - участок Октябрьского проспекта от Волоколамского путепровода до улицы Можайского.

- В целом качество работ было признано соответствующим всем требованиям, однако в ходе приёмки было выявлено несколько небольших недочетов, - сообщила пресс-служба администрации города Твери.

Так, уровень одного из пешеходных сходов необходимо понизить для обеспечения доступной среды для маломобильных граждан, проверить состояние одного из колодцев и крепление двух бортовых камней.

Замечания подрядчику предстоит устранить в рабочем порядке, после чего очередной участок дорожного ремонта будет официально принят.

Напомним, работы по устройству нового асфальтового покрытия ведутся на 24 объектах города. В эксплуатацию на сегодняшний день принято только два – улица Хромова и участок улицы Орджоникидзе от площади Гагарина (включая саму площадь) до площади Терешковой.

Всего же по состоянию на 2 августа заасфальтировано уже 225,3 тысяч квадратных метров дорог, что составляет более 40,7% от общего запланированного объёма работ.

ИСТОЧНИК KP.RU