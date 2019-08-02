Полеты во сне и наяву: Под Тверью пройдет пикник в пижамах

СЕГОДНЯ 16:50 2019-08-02T17:00:20+03:00

Время: с 12.00 до 17.00.

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3 августа в поселке Заборовье Калининского района Тверской области пройдет ежегодный пикник. На этот раз все будет вращаться вокруг темы - полеты во сне и наяву.

- В этом году хотим сотворить что-то невероятно-космически-фантазийное! Пусть среди сосен летают облака и радуги, бродят кровати с уютными подушками и ловцами снов, за спинами вырастают крылья – все самые смелые пожелания можно будет адресовать нашему Дереву желаний! Слышали о «Желтой мельнице» Славы Полунина? Вот что-то такое мы мечтаем устроить! - рассказывают о сути встречи орагнизаторы.

Чтобы влиться атмосферу гостям предлагают приходить в пижамах. Но это не обязательное условие.

В программе встречи - живая музыка, угощения, фото и танцы.

Время: с 12:00 до 17:00.

Как добраться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU