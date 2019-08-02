Полеты во сне и наяву: Под Тверью пройдет пикник в пижамах
3 августа в поселке Заборовье Калининского района Тверской области пройдет ежегодный пикник. На этот раз все будет вращаться вокруг темы - полеты во сне и наяву.
- В этом году хотим сотворить что-то невероятно-космически-фантазийное! Пусть среди сосен летают облака и радуги, бродят кровати с уютными подушками и ловцами снов, за спинами вырастают крылья – все самые смелые пожелания можно будет адресовать нашему Дереву желаний! Слышали о «Желтой мельнице» Славы Полунина? Вот что-то такое мы мечтаем устроить! - рассказывают о сути встречи орагнизаторы.
Чтобы влиться атмосферу гостям предлагают приходить в пижамах. Но это не обязательное условие.
В программе встречи - живая музыка, угощения, фото и танцы.
Время: с 12:00 до 17:00.
Как добраться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU