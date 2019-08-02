2019-08-02T16:47:22+03:00
Общество

Тверская область вошла в тройку регионов с самой медленной скорой помощью

Об этом говорит отчёт федерального Минздрава
Виктория ТУШКОВА
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В тройку регионов с самой медленной скорой помощью вошла Тверская областьВ тройку регионов с самой медленной скорой помощью вошла Тверская областьФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Мониторинг скорости выездов бригад скорой медицинской помощи в регионах страны провёл федеральный Минздрав. Результаты этого мониторинга отражены в статистическом отчёте Министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

Тверская область вошла в тройку регионов с самыми многочисленными случаями, когда скорая приезжала к пациенту через час и более. В Верхневолжье за 2018 год таких случаев в общем количестве вызовов 9,44%. В тройке антирейтинга с нами оказалась также Томская область (10,34% случаев ) и Самарская область (10,13%).

В лидерах по скорости приезда бригад скорой — Ингушетия, Калмыкия и Чувашия. Случаев, когда скорая помощь смогла добраться до пациента менее, чем за двадцать минут, в этих субъектах соответственно 99,6%, 99,5% и 98,9%. В Тверской области таких случаев — 67,4%/

Это данные за 2018 год. По данным пресс-службы Правительства Тверской области за год текущий, в регионе удалось сократить среднее время прибытия бригад СМП с 35 до 14 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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