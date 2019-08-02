2019-08-02T16:11:11+03:00
Звезды

Известного шеф-повара Константина Ивлева угостят блюдами тверской кухни

Именитый гость посетит гастрофестиваль "Верхневолжье"
Ольга ТРОФИМОВА
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На гастрофестивале можно будет попробовать кулинарные изыски лучших шеф-поваров Верхневолжья Фото: пресс-служба администрации ТвериНа гастрофестивале можно будет попробовать кулинарные изыски лучших шеф-поваров Верхневолжья Фото: пресс-служба администрации Твери
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В пятницу, 1 августа, в Твери состоялось выездное совещание, на котором обсудили подготовку к гастрономическому фестивалю «Верхневолжье».

Напомним, в этом году фестиваль пройдет в третий раз. Шатры с мастер-классами, палатки с угощениями, торговые ряды, фермерские и интерактивные зоны установят на территории ландшафтного парка "Тьмака".

- Как и раньше, главной темой праздника станет традиционная тверская кухня, - сообщает пресс-служба администрации Твери. - Впервые в гастрономическом фестивале «Верхневолжье» при поддержке Ассоциации туризма Тверской области примет участие известный шеф-повар и ведущий различных кулинарных программ Константин Ивлев.

В настоящее время в парке "Тьмака" ведутся работы по благоустройству, прорабатываются вопросы установки сцены и павильонов.

Праздник состоится 24 августа. Начало в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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