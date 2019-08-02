2019-08-02T15:28:06+03:00
Общество

Фойе Дома культуры в Тверской области незаконно сдали в аренду под меховую ярмарку

Виновные оштрафованы
Ольга ТРОФИМОВА
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В фойе Дома культуры Калязина незаконно торговали шубамиВ фойе Дома культуры Калязина незаконно торговали шубамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Проверку соблюдения законодательства о порядке использования муниципальной собственности в Калязинском районном доме культуры провела прокуратура Калязинского района.

Надзорным органом установлено, что районный Дом культуры предоставил в аренду индивидуальному предпринимателю фойе первого этажа здания для осуществления продажи меховых изделий, не уведомив об этом собственника помещения.

- В связи с изложенным в отношении должностного и юридического лица МБУ культуры «Калязинский районный дом культуры» прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении. За нарушение государственным (муниципальным) унитарным предприятием или государственным (муниципальным) учреждением порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом назначены штрафы, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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