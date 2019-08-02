В Твери пациентов медучреждения кормили некачественным сливочным маслом
Пробы молочной продукции были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из социальных бюджетных учреждений здравоохранения города Твери в июле 2019 года.
Как сообщает пресс-служба ведомства, лабораторные исследования, проведенные специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, установили, что в пробе продукции масло сладко-сливочное несоленое “Крестьянское” м.д.ж. 72,5% производства ООО “Вита” (г. Москва, улица Нижняя Первомайская, д. 68/7) обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а также жиры немолочного происхождения, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU