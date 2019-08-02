Приятное с полезным: В Городском саду пройдет фестиваль тверской семьи

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-02T15:23:07+03:00

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4 августа в Городском саду Твери пройдет фестиваль тверской семьи. Организаторы - благотворительный фонд «Мама».

В этот день территория горсада будет разбита на несколько площадок. На некоторых будут проходить разнообразные мастер-классы, на других участники фестиваля будут представлять себя. Посетителей ждет театрализованное «Напутствие потомкам Михаила Тверского, Анны Кашинской и Афанасия Никитина», выступления Губернаторского хора и самодеятельных поэтов и музыкантов Твери, финал конкурса «Тверской костюм» и парад костюмов.

Также на празднике гости смогут стать участниками акций «Дерево добра», «Спасибо», «Рука помощи». А также узнать о льготах для малоимущих и социальном контракте.

4 августа с 10.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU