Приятное с полезным: В Городском саду пройдет фестиваль тверской семьи
4 августа в Городском саду Твери пройдет фестиваль тверской семьи. Организаторы - благотворительный фонд «Мама».
В этот день территория горсада будет разбита на несколько площадок. На некоторых будут проходить разнообразные мастер-классы, на других участники фестиваля будут представлять себя. Посетителей ждет театрализованное «Напутствие потомкам Михаила Тверского, Анны Кашинской и Афанасия Никитина», выступления Губернаторского хора и самодеятельных поэтов и музыкантов Твери, финал конкурса «Тверской костюм» и парад костюмов.
Также на празднике гости смогут стать участниками акций «Дерево добра», «Спасибо», «Рука помощи». А также узнать о льготах для малоимущих и социальном контракте.
4 августа с 10.00 до 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU