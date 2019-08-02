"Контроль трезвости" выявит, кто в Тверской области пьяным сел за руль
С пятницы по воскресенье на территории Тверской области вновь будет проводиться профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".
В течение трех дней госавтоинспекторы будут ловить на региональных дорогах водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
По данным УГИБДД России по Тверской области, на 30 июля 2019 года произошло 10 ДТП с участием нетрезвых водителей, а также водителей отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, в которых погибли 14 человек и ранены 178 человек. Если вы увидели, что кто-то садится за руль или управляет автомобилем в состоянии опьянения, сообщайте об этом по телефонам дежурной части: "02" или "102" с сотового телефона.
ИСТОЧНИК KP.RU