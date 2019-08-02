2019-08-02T14:53:35+03:00
Общество

"Контроль трезвости" выявит, кто в Тверской области пьяным сел за руль

Профилактическое мероприятие пройдет со 2 по 4 августа
Ольга ТРОФИМОВА
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"Контроль трезвости" пройдет со 2 по 4 августа"Контроль трезвости" пройдет со 2 по 4 августаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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С пятницы по воскресенье на территории Тверской области вновь будет проводиться профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

В течение трех дней госавтоинспекторы будут ловить на региональных дорогах водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По данным УГИБДД России по Тверской области, на 30 июля 2019 года произошло 10 ДТП с участием нетрезвых водителей, а также водителей отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, в которых погибли 14 человек и ранены 178 человек. Если вы увидели, что кто-то садится за руль или управляет автомобилем в состоянии опьянения, сообщайте об этом по телефонам дежурной части: "02" или "102" с сотового телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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